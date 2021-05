Τα έβαλε με την διαιτησία ο Μόντριτς: «Πόσες φορές ακόμα θα σφυρίξουν εναντίον μας;» (pic)

Η Ρεάλ μπορεί να πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Μπιλμπάο, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης μέσος, όπως και οι περισσότεροι συμπαίκτες του, είχαν έντονα παράπονα από τις αποφάσεις του διαιτητή, Αντόνιο Ματέου Λαόθ.

Ειδικά για τη φάση που ο Ισπανός ρέφερι δεν έδειξε την άσπρη βούλα στο χέρι του Μορσίλο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, ο Μόντριτς πλησίασε τον Λαόθ, προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.

«Ας δούμε αν μπορείτε να σφυρίξετε και κάτι για εμάς. Πόσες φορές φέτος έχουν δώσει σφυρίγματα εναντίον μας;», του είπε χαρακτηριστικά χωρίς ωστόσο να λαμβάνει κάποια απάντηση.

