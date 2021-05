«Βράζουν» στη Ρεάλ με την διαιτησία (pic & vid)

Ρεάλ και Σεβίλλη αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, με τους Μαδριλένους να έχουν έντονα παράπονα από τις αποφάσεις τος διαιτητή, Χοσέ Μουνουέρα. Το ματς είχε μία εξαιρετικά δύσκολη φάση, όταν στο 74' ο Μπενζεμά έφυγε απέναντι από τον Μπόνο, ανατράπηκε και ο διαιτητής Χοσέ Μουνουέρα καταλόγισε πέναλτι, αλλά για τους Σεβιγιάνους και όχι για την ομάδα του Ζιντάν.

Αυτή η απόφαση δεν άρεσε καθόλου στους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή. Ακόμα και ο Ασένσιο στις δηλώσεις του, τα έβαλε με τον ρέφερι και το πέναλτι που υπέδειξε.

«Ο Μιλιτάο δεν κοιτούσε καν προς την μπάλα και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Κανείς από εμάς δεν καταλαβαίνει με ποιο κανονισμό έδωσε αυτό το χέρι. Αυτή η απόφαση από τον διαιτητή μπορεί και να μας κοστίσει τον τίτλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

@marcoasensio10: "Militão wasn't even looking at the ball and the ref gave the penalty - none of us understand this handball rule. This action from the referee can cost us the league."

