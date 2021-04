«Εκφραστές» ενός παγκόσμιου ρεκόρ, αυτού του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών αποκλειστικά με έναν σύλλογο. Έκθεμα στο Μουσείο Καταλανικής Τέχνης. Τα παπούτσια του Λιονέλ Μέσι από το ματς-ορόσημο κόντρα στη Βαγιαδολίδ τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και έσπασε το all-time ρεκόρ που κρατούσε ο Πελέ, έγιναν η πένα στη συγγραφή μιας «χρυσής» ιστορικής σελίδας από τον Αργεντινό legend και έπαψαν να είναι απλά συλλεκτικά. Πλέον, αποτελούν αντικείμενο δημοπρασίας για καλό σκοπό, το οποίο και συγκέντρωσε το φοβερό ποσό των 143.000 ευρώ (125 εκατ. λίρες)!

Τα έσοδα από τα παπούτσια του Λίο, τα οποία φορούσε όταν πέτυχε το 644ο γκολ του με τη Μπαρτσελόνα, θα διατεθούν για το πρόγραμμα Τέχνης και Υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Καταλονίας «Vall d'Hebron», το οποίο σχεδιάστηκε για τη στήριξη παιδιών με ασθένειες.

Messi's record breaking boots auctioned off for 125,000 GBP. The pair he wore when he scored his 644th Barcelona goal vs. Real Valladolid to break the one-club scoring record. Money raised for Hospital Vall d'Hebron’s Art and Health programme pic.twitter.com/wOJ1rNTM6P

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) April 30, 2021