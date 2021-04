Έφτασε σχεδόν μια ενδεκάδα τραυματίες η Ρεάλ! (pics)

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είναι ο τελευταίος άτυχος των «μερένγκες», καθώς τέθηκε σε καραντίνα αφού ήρθε σε επαφή με άτομο που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Ετσι, μετά τους τραυματίες Σέρχιο Ράμος, Ντάνι Καρβαχάλ, Φερνλάν Μεντί, Λούκας Βάθκεθ, Νάτσο, Καζεμίρο, Εντέν Αζάρ, και τον Ραφαέλ Βαράν, που δεν υπολογίζεται λόγω κορονοϊού, «νοκ-άουτ» τέθηκε και ο 22χρονος Ουρουγουανός μέσος.

Ο Βαλβέρδε έγινε ο ένατος παίκτης της Ρεάλ, που δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του Ζινεντίν Ζιντάν, αυτή τη χρονική στιγμή.

Πάντως, το μόνο που λείπει για να συμπληρωθεί μία... ενδεκάδα από παίκτες που είναι στα «πιτς» είναι ένας τερματοφύλακας κι ένας επιθετικός...

| Ramos, Carvajal, Varane, Mendy, Valverde, Vázquez, Nacho, Casemiro and Hazard are the 9 players that will miss tonight's game vs Getafe. #rmalive

