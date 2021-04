Ο Κροάτης μέσος των «μερένγκες», όπως αναφέρει η AS, τα έχει βρει με τον σύλλογο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μαδρίτη γι' ακόμα μια χρονιά, μέχρι και το καλοκαίρι του 2022.

Αυτό θα σημάνει και την ολοκλήρωση μιας 10ετίας ως μέλος της Ρεάλ, στην οποία έχει καταφέρει να πανηγυρίσει όλα αυτά τα χρόνια τέσσερα Champions League, δυο πρωταθλήματα, τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία UEFA Super Cup, ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία Super Cup της χώρας.

Φυσικά το 2018 έγινε ο κάτοχος του βραβείου του κορυφαίου της χρονιάς τόσο από την UEFA, όσο και από την FIFA...

Luka Modric has agreed a contract extension at Real Madrid through until 2022, reports @diarioas—which will mean the midfielder will complete 10 seasons at the club pic.twitter.com/OMtJUBBACy

— B/R Football (@brfootball) April 15, 2021