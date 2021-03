Το φιλμ είναι παραγωγής Amazon, το οποίο θα προβάλει το ντοκιμαντέρ στην Ισπανία μέσα στον Απρίλη και στον υπόλοιπο κόσμο από τον προσεχή Ιούνιο.

Ο Σέρχιο Ράμος αποκαλύπτεται πολύ περισσότερο με βίντεο από την παιδική του ηλικία, μιλάει για την Σεβίλλη απ' όπου ξεκίνησε την καριέρα του, αναλύει την πορεία μέχρι την κορυφή, εξηγεί μαζί με τη γυναίκα του όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και καθησυχάζει τους οπαδούς της Ρεάλ για το θέμα της απόσυρσης...

Δείτε το νέο τρέιλερ:

