Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Το χαμόγελό του, οι πανηγυρισμοί μετά τα γκολ, η δυνατότητα να κάνει το νταμπλ με πρωτάθλημα και Κύπελλο, παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στο Champions League, ίσως και να δίνουν μια πρώτη ένδειξη για τις σκέψεις και την πρόθεσή του να παραμείνει στον σύλλογο.

Ο Τζουάν Λαπόρτα έχει εξαιρετική σχέση μαζί του και με την ανάληψη της προεδρίας του κλαμπ θα επιχειρήσει να τον κρατήσει στο «Καμπ Νόου» μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Ο Λιονέλ Μέσι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει, όμως, στο γήπεδο φροντίζει ώστε να τιμήσει τη φανέλα και το περιβραχιόνιο όσο πιθανότατα δεν θα το ξανακάνει κανείς άλλος μετά από εκείνον, όπως έδειξε και στο 6-1 επί της Σοσιεδάδ.

Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει μέσα στο νέο έτος ο Λιονέλ Μέσι. Γνωρίζοντας πως θα είναι έτος – ορόσημο με την αλλαγή στην διοίκηση και την αποχώρηση του Μπαρτομέου με τον οποίο... δεν ήθελαν ν' αντικρίζει ο ένας τον άλλον, ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» κάνει τρομερά πράγματα.

Έχει συνεισφέρει σε γκολ σε κάθε παιχνίδι της φετινής LaLiga σε αυτούς τους πρώτους τρεις μήνες του 2021! Έχει σκοράρει εκείνος 15 τέρματα και έχει μοιράσει και 7 ασίστ. Με διπλό «χτύπημα» απέναντι σε Μπιλμπάο, Γρανάδα, Αλαβές, Έλτσε, Ουέσκα και Σοσιεδάδ.

Messi in 2021

vs. Huesca

vs. Athletic

vs. Granada

vs. Real Vallecano

vs. Athletic Club

vs. Granada

vs. Betis

vs. Alaves

vs. PSG

vs. Cadiz

vs. Elche

vs. Sevilla

vs. Osasuna

vs. PSG

vs. Huesca

vs. Sociedad pic.twitter.com/eOHWuu7e1m

— ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2021