Ξέσπασε σε κλάματα ο Ογιαρθάμπαλ για τον αποκλεισμό από την Μπαρτσελόνα (vid)

Μπορεί ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ να ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, σε 1-1 για την Σοσιεδάδ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, από την άσπρη βούλα ωστόσο στην διαδικασία των πέναλτι νικήθηκε από τον Τερ Στέγκεν και δεν μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να σκοράρει.

Το αξιοσημείωτο είναι πως πριν την άστοχη εκτέλεση ο αρχηγός των γηπεδούχων είχε ρεκόρ καριέρας με 17/17 εύστοχες εκτελέσεις! Στη συνέχεια όμως αυτό το εκπληκτικό σερί έλαβε τέλος...

Από την άλλη η Μπαρτσελόνα με ήρωα τον Τερ Στέγκεν, ο οποίος έπιασε δύο πέναλτι πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Μετά τον αποκλεισμό της Σοσιεδάδ πάντως ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, μη μπορώντας να πιστέψει ότι δεν σκόραρε από τα εννέα μέτρα στην διαδικασία των πέναλτι.

Bautista

De Jong

Oyarzabal

Dembele

Willian Jose

Pjanic

Merino

Griezmann

Januzaj

Puig

Barca progress to their 24th SuperCopa De Espanafinal with a penalty shootout win over Real Sociedad.pic.twitter.com/3iux2WwxwH

— ticataca (@ticataca_) January 14, 2021