Ο Αργεντινός αντιμετώπιζε μυϊκό πρόβλημα το οποίο δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής, ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, ακόμα κι αν για πρώτη φορά από το 1998 βρέθηκαν σε διαδικασία πέναλτι.

Ο Μέσι με τη μάσκα του και το τζάκετ της ομάδας βρέθηκε στον πάγκο κι όταν χρειάστηκε μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα, μιλούσε στους συμπαίκτες του και τους εμψύχωνε.

Could you see Lionel Messi as future Barcelona manager? #RSOBAR #SupercopaDeEspana pic.twitter.com/jEzPIHAPN7

