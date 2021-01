Μέσι: Ο χάρτης των 648 γκολ που δείχνει το μεγαλείο του (pic & vid)

Μακάμπι Τ.Α. - Ολυμπιακός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Ο Λιονέλ Μέσι, πριν από λίγες ημέρες έγραψε ιστορία καθώς ξεπέρασε τον Πελέ και ήδη επεκτείνει το ρεκόρ του έχοντας φτάσει τα 648 τέρματα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Αυτά τα 16 χρόνια που ανήκει στους «μπλαουγκράνα», ο Αργεντινός άσος έχει πετύχει εκπληκτικά τέρματα με κάθε τρόπο. Είτε με το δεξί, το αριστερό του πόδι, το κεφάλι του, με προσωπικές προσπάθειες, μακρινά σουτ ο «Λίο» βρίσκει τον τρόπο για να «ξεκλειδώσει» τις αντίπαλες άμυνες και να στείλει την μπάλα στο πλεκτό.

Στο παρακάτω εντυπωσιακό γράφημα μπορεί να διακρίνει κάποιος από ποιο σημείο έκανε ο Μέσι την πρώτη του επαφή πριν σκοράρει κάθε ένα από τα 648 του τέρματα με την Μπαρτσελόνα.

Με το άσπρο χρώμα απεικονίζονται οι εκτελέσεις φάουλ του, ενώ το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως πολλές φορές ο 33χρονος αστέρας έχει σκοράρει, ξεκινώντας την προσπάθεια του από το κέντρο.

Φυσικά στον χάρτη βρίσκεται και το ιστορικό γκολ που είχε πετύχει με την Χετάφε το 2007, όταν είχε κάνει την κούρσα πίσω από την μεσαία γραμμή.

Here it is! Goal map of all 648 Messi goals for FC Barcelona.

Plotted according to the FIRST touch he made (in a dribbling for example) before scoring. Freekicks are white.

The ones in & around the box - ok. But the amount of times he started nearly at the halfway line. ABSURD! pic.twitter.com/11p492Mr6K

— Marius Fischer (@Gegenpressing91) January 11, 2021