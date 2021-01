Μέσι: Το δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα έτους στην καριέρα του (vids)

Η Μπαρτσελόνα αυτή την αγωνιστική πέρασε σα σίφουνας από το «Νουέβο Λος Κάρμενες» καθώς πήρε τη νίκη με 4-0 κόντρα στη Γρανάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το συγκρότημα του Ρόναλντ Κούμαν, ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, όπως ακριβώς έκανε και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Πλέον μετράει τέσσερα γκολ στο 2021 κι αυτός ο αριθμός τερμάτων αποτελεί το δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα του σε ένα ημερολογιακό έτος στην καριέρα του. Μοναδική φορά που είχε ξεκινήσει με ανάλογο τρόπο ήταν το 2016, όταν είχε σκοράρει πέντε γκολ μέχρι τις 10 Γενάρη.

Ο Λιονέλ Μέσι μοιάζει αποφασισμένος να πάρει από το χέρι την ομάδα του και να την βάλει και πάλι στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Lionel Messi has scored four goals in the three games that Barcelona played so far in 2021, his second best start of the year in his career. Only in 2016 the Argentine had scored more goals (5) on that date. [md] pic.twitter.com/UfZrKqJr2H

— barcacentre (@barcacentre) January 10, 2021