Ο Τόνι Κρόος απέναντι στην Ατλέτικο ήταν τρομερός.

Ο Γερμανός μέσος τελείωσε το ματς με 87 στις 90 πάσες, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας (96.7%).

Μάλιστα, υπολογίζεται ότι αυτό είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει σημειωθεί σε ντέρμπι Ρεάλ-Ατλέτικο τουλάχιστον από τη σεζόν 2005-06.

87 - Toni Kroos has completed 87 of his 90 passes (96.7%), the most by a player in a LaLiga derby between Real Madrid and Atlético de Madrid since at least 2005/06. Metronome.#RealMadridAtleti #ElDerbi pic.twitter.com/VaZ3fOTzgC

— OptaJose (@OptaJose) December 12, 2020