Σολέρ: Ο πρώτος παίκτης που σκοράρει τρεις φορές από πέναλτι σε έναν αγώνα στον 21ο αιώνα (vid)

Ο 23χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Βαλένθια επί της Ρεάλ με 4-1. Είδε το όνομά του να αναγράφεται στον πίνακα των σκόρερ της εν λόγω αναμέτρησης τρεις φορές.

Συγκεκριμένα ο Κάρλος Σολέρ, πέτυχε τρία γκολ ευστοχώντας σε ισάριθμα πέναλτι, κάτι μοναδικό όσον αφορά τον 21ο αιώνα και στον ίδιο αγώνα. Βέβαια, στο πρώτο πέναλτι είχε και λίγη δόση τύχης καθώς χρειάστηκε να εκτελέσει δύο φορές, αφού την πρώτη φορά, μπήκαν νωρίτερα στην περιοχή ο Μούσα και ο Σέρχιο Ράμος.

3 - @valenciacf_en's Carlos Soler is the first player to score three penalty goals in the same @LaLigaEN game in the 21st century. Executioner. pic.twitter.com/qEgXFxCcpi

— OptaJose (@OptaJose) November 8, 2020