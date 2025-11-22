Βαλένθια - Λεβάντε 1-0: Πήρε ξανά μπρος με νίκη στο τοπικό ντέρμπι
Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Βαλένθια του Κορμπεράν, η οποία λύγισε με 1-0 τη Λεβάντε στο τοπικό ντέρμπι και απομακρύνθηκε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα στο 65΄ με τον Λόπεθ, ο οποίος ωστόσο ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε. Εκείνος που έκανε τελικά τη διαφορά για τη Βαλένθια ήταν ο Ούγκο Ντούρο, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα με τρομερό γυριστό στο 79΄και διατήρησε τη Λεβάντε εντός της ζώνης του υποβιβασμού.
LO QUE ACABA DE METER HUGO DURO PARA GANAR EL DERBI VALENCIANO.— Don Oblak (@DonOblak) November 21, 2025
QUE VIVA EL FÚTBOL. pic.twitter.com/Kq5LgzXlZ8
