Ο Μέσι έχει εκτελέσει απευθείας 45 φάουλ και έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ (pics & vid)

Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα, δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη κόντρα στην Αλαβές και πλέον καταγράφει τους χειρότερους αριθμούς της καριέρας του στο ισπανικό πρωτάθλημα, με μόλις ένα γκολ σε έξι παιχνίδια.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μέσι, έχει εκτελέσει 45 απευθείας φάουλ στα τελευταία 41 παιχνίδια των «μπλαουγκράνα», για όλες τις διοργανώσεις κι έχει σκοράρει μόλις μία φορά! Κόντρα στην Οσασούνα τον Ιούλιο.

Πάντως ο «Λίο» φημίζεται για τις εκτελέσεις του καθώς μέχρι τη σεζόν 2014-15 είχε πετύχει 12 γκολ με απευθείας φάουλ στη La Liga σε 174 προσπάθειές του. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό περίπου 6.9%, ενώ πέρυσι είχε καταφέρει να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα του με το ποσοστό ευστοχίας του να εκτοξεύεται στο 12.6%.

Οπως φαίνεται και στο γήπεδο, ο 33χρονος άσος είναι φανερά επηρεασμένος από τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι με τον ίδιο και τον Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου. Ωστόσο, καλείται να βρει τον παλιό του καλό εαυτό και να βάλει και πάλι την ομάδα του στον δρόμο των επιτυχιών.

45 - Lionel Messi made 45 direct free kick shots in his last 41 games in all competitions for Barcelona and scored just once (vs Osasuna in July 2020). He scored four of his previous 12. Failure. pic.twitter.com/uAqCm57B9F

— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020