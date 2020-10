Ο Σέρχιο Ράμος, ισχυρίστηκε πως το πέναλτι το οποίο κέρδισε από τον Λενγκλέ, ήταν καθαρό. Ο διαιτητής χρειάστηκε μερικά λεπτά για να αποφασίσει αλλά τελικά έδειξε την άσπρη βούλα και ο αρχηγός των Μαδριλένων, ευστόχησε για το 2-1, υπέρ της ομάδας του

Ωστόσο, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει πως πριν ο Φερνάντεθ Μουνουέρα καταλογίσει πέναλτι, ο VAR του λέει πως έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Ράμος στον Λενγκλέ. Ο Ισπανός ρέφερι δεν άκουσε όσα του είπε ο συνάδελφος του κι έτσι αποφάσισε να πάει ο ίδιος στο μόνιτορ για να εξετάσει την επίμαχη φάση.

Χρειάστηκαν κάποια δευτερόλεπτα, ωστόσο ο Μουνουέρα πήρε την απόφαση πάνω του, αγνοώντας τα λεγόμενα του VAR και έδειξε την άσπρη βούλα. Η συγκεκριμένη απόφαση έκανε έξαλλη τους παίκτες αλλά και τους ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι σκοπεύουν να ζητήσουν τα ηχητικά από τις συνομιλίες του διαιτητή με τους βοηθούς του, στο εν λόγω ματς.

Martínez Munuera’s assistant told him that Ramos had committed the first foul. Didn’t matter. https://t.co/LuYEy697qG

— total Barça (@totalBarca) October 26, 2020