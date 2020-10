Ο νεαρός Ισπανός επιθετικός αντικατέστησε τον Ανσού Φατί λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο «Καμπ Νόου» το βράδυ της Τρίτης και λίγο αργότερα σκόραρε για να του μείνει αξέχαστη η βραδιά.

Η Μπαρτσελόνα έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά του Champions League που σε ένα παιχνίδι έχει δυο 17χρονους σκόρερ, με τον Πέδρι να πηγαίνει στο γήπεδο πριν από το ματς με τα πράγματά του σε... σακούλα από super-market και ν' αποχωρεί με ταξί για το σπίτι, αφού δεν οδηγεί ακόμα.

Pedri arrived tonight with his stuff in a plastic bag from the supermarket. He left in a cab. In between all that he scored a champions league goal for FC Barcelona. pic.twitter.com/BI7jYszu0T

— total Barça (@totalBarca) October 20, 2020