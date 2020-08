Ο Αργεντινός σούπερ σταρ επιμένει, δεν αλλάζει γνώμη και το «παιχνίδι» με τη Μπαρτσελόνα... χοντραίνει πλέον πάρα πολύ.

Όσο κι αν ο σύλλογος συνεχίζει να αξιώνει τη ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ευρώ, ο Μέσι φαίνεται αποφασισμένος να πιέσει μέχρι τέλους για να μείνει ελεύθερος, καθώς ήδη θεωρεί πως μονάχα τυπικά δεσμεύεται ακόμα με τους «μπλαουγκράνα» και δεν αποτελεί πλέον κομμάτι του συλλόγου.

Όπως ανέφερε και δημοσίευμα της Sport, περί της μη ισχύως της ρήτρας και της δυνατότητας να «σπάσει» ο Μέσι το συμβόλαιο μονομερώς, έτσι φαίνεται να το έχει ξεκαθαρίσει και ο μέχρι πρότινος ηγέτης των Καταλανών προς το κλαμπ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Marcelo Bechler που από την πρώτη στιγμή ξεψαχνίζει το θέμα και παρουσιάζει τις εξελίξεις, ο Μέσι φέρεται να είχε νέα επικοινωνία με τη διοίκηση μέσω επίσημου εγγράφου και να διεμήνυσε πως θεωρεί τον εαυτό του ήδη ελεύθερο ποδοσφαιριστή, ζητώντας να διακοπεί το συμβόλαιο και τυπικά.

Πάντως, το θέμα αρχίζει να οδηγείται στα άκρα και ο παίκτης συνεχίζει να «πατάει» πάνω στους όρους τους οποίους είχε υπογράψει, επιλέγοντας να μην εμφανιστεί το πρωί της Κυριακής στο προπονητικό για το τεστ κορονοϊού.

