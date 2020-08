Θετικό κρούσμα κορονοϊού στην Μπαρτσελόνα!

Εννέα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή της Μπαρτσελόνα, στη Λισαβόνα για το Final 8 του Champions League, έχουν παραμείνει στη Βαρκελώνη, για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους, ενόψει της νέας χρονιάς.

Συγκεκριμένα, οι Πέντρι, Φρανσίσκο Τρινκάο, Ματέους Φερνάντες, Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, Μουσά Βαγκέ, ​Κάρλες Αλενιά, Ραφίνια, Μιράντα και Οριόλ Μπουσκέτς, προπονούνται στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα, το πρωί της Τετάρτης (12/08), ανακοίνωσε πως ένας από τους εννέα ποδοσφαιριστές, μετά από μια σειρά εξετάσεων ανίχνευσης Covid-19, παρουσίασε θετικά συμπτώματα.

Το προσβεβλημένο άτομο είναι ασυμπτωματικό, και τέθηκε σε απομόνωση στο σπίτι του. Ο σύλλογος έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αθλητικές και υγειονομικές αρχές για το κρούσμα, ενώ όλα τα άτομα που είχαν επαφή με τον παίκτη, θα υποβληθούν σε νέες εξετάσεις.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020