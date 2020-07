Φέτος, μετράει 29 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και τα 22 εξ αυτών έχει καταφέρει να τα πετύχει στο πρωτάθλημα, αν και η Μπαρτσελόνα έχει πλέον βρεθεί στο -4 από την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αργεντινός «μάγος» κατάφερε στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ το βράδυ της Κυριακής να ετοιμάσει δυο γκολ για τους Σουάρες και Γκριεζμάν, να φτάσει στις 19 ασίστ. Έκανε ατομικό ρεκόρ όλων των ετών που αγωνίζεται στη LaLiga σε ό,τι αφορά τα «σερβιρίσματα» και πλέον απέχει ακόμα μια τελική πάσα, για να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση του Τσάβι στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Από τα 9.000 γκολ που έχει πετύχει η Μπαρτσελόνα στην ιστορία της, ο Μέσι συμμετέχει στα 904 από αυτά, που σημαίνει στο 9% των τερμάτων!

Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Μέσι έχασε δυο μήνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου με τραυματισμό, ενώ, το 2011 και το 2014 που είχε φτάσει στις 18 ασίστ, οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν και το Champions League. Φέτος, έχει ήδη 19 και οι Καταλανοί τον Αύγουστο θα συμμετέχουν κανονικά στη συνέχιση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης...

