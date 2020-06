Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης: Βασικός ο Πουτς, στον πάγκο 247 εκατ. ευρώ

Αυτό το Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ορισμένες σημαντικές εκπλήξεις στο ξεκίνημά του και περισσότερο από τους γηπεδούχους. Ο Κίκε Σετιέν άφησε στον πάγκο τον Αντουάν Γκριεζμάν, ενώ ο Ντιέγο Σιμεόνε έκανε το ίδιο με τον Ζοάο Φέλιξ. Οι δύο σούπερ σταρ κόστισαν μεταγραφικά το καλοκαίρι 247 εκατ. ευρώ συνολικά. Η Μπάρτσα πάντως παρατάσσεται απρόσμενα με 4-4-2 και τον νεαρό Ρίκι Πουτς στην 11άδα.

#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaAtleti! pic.twitter.com/mjGmWvcHAq

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020