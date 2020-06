Οι «μπλαουγκράνα» βρέθηκαν στο -2 από την Ρεάλ Μαδρίτης και την κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga, αφού έμειναν στο 2-2 απέναντι στη Θέλτα και η «βασίλισσα» επικράτησε 1-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη το βράδυ της Κυριακής.

Στο cooling break του δευτέρου ημιχρόνου στο ματς του Σαββάτου στο Βίγκο, ο Μέσι δεν άκουγε καμία οδηγία, τριγυρνούσε μόνος και με νευρικότητα και φέρεται να είχε ένταση και με τον Έντερ Σαράμπια που προσπάθησε να του μιλήσει αλλά εισέπραξε αδιαφορία...

This is very clear that Messi does not respect Eder Sarabia, Quique Setien's assistant manager.

A shame that Barcelona is going through this. pic.twitter.com/c77ysunsID

