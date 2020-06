Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός το περασμένο καλοκαίρι είχε υποστεί μεγάλη ζημιά αφού με τη ρήξη χιαστού που αποκόμισε σε φιλικό προετοιμασίας, αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης μέχρι και τον φετινό Ιούνιο!

Πήγε αρκετά πίσω η επαναφορά του λόγω και της πανδημίας, ωστόσο, δούλεψε σωστά για να είναι απόλυτα έτοιμος και υγιής.

Το βράδυ της Πέμπτης αγωνίστηκε στη νίκη (3-0) της Ρεάλ επί της Βαλένθια, μπήκε αλλαγή χαμογελώντας πλατιά και 30 δευτερόλεπτα αργότερα σκόραρε!

Zidane with Asensio before he came on. This man knew it was going to happen. pic.twitter.com/geyG4CHqz1

— FutbolBible (@FutbolBible) June 18, 2020