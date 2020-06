Ο Αργεντινός ηγέτης απολαμβάνει την απόλυτη στήριξη κι εμπιστοσύνη του προπονητή του, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του τρομερά τυχερό που μπορεί να έχει στην ομάδα του τον Λιονέλ Μέσι.

Ο τελευταίος, βγήκε ξανά μπροστά στο ματς με τη Λεγανές και ήταν εκείνος που μίλησε στους συμπαίκτες του μπροστά στον Σετιέν και τον βοηθό του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για νερό.

Το ίδιο είχε συμβεί και το περασμένο Σάββατο στην αναμέτρηση με τη Μαγιόρκα...

— Messi directing the players and giving them instructions vs Leganés. pic.twitter.com/TY0iWxaRr7

