Η φωτογραφία του Μέσι σε ρόλο προπονητή, με τον Σετιέν να τον ακούει προσεκτικά! (pic)

Ο Αργεντινός, παρά τους τρεις μήνες που διήρκησε η αναβολή λόγω της πανδημίας, επέστρεψε στη LaLiga με δυο ασίστ κι ένα γκολ, δείχνοντας πως έμεινε παντελώς ανεπηρέαστος από την έλλειψη αγωνιστικής δραστηριότητας επί 98 ημέρες.

Στο ματς του Σαββάτου κι ενώ οι δύο ομάδες είχαν σταματήσει για να δροσιστούν, ο Λιονέλ Μέσι έδινε οδηγίες σε όλους τους συμπαίκτες του, ενώ μάλιστα, τόσο ο Κίκε Σετιέν, όσο και ο βοηθός του, τον άκουσαν και τον πρόσεχαν με ενδιαφέρον!

[SPORT] | The image of Messi worth more than a 1000 words.

In a viral image captured by the club, the Argentine is directing his teammates while they, including coach Quique Setien and his assistant Eder Sarabia, listen attentively to the No.10's instructions. pic.twitter.com/0GmSoM3rbT

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 15, 2020