Το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» αλλάζει και ετοιμάζεται για να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη σεζόν, μια και η Βασίλισσα θα δώσει τα εναπομείναντα παιχνίδια της για την La Liga στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο» της Καστίγια.

Μετά και τις νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα έργα στο γήπεδο των Μερένγκες, η διαδικασία αντικατάστασης του αγωνιστικού χώρου έχει περάσει σε προχωρημένο στάδιο, με τα συνεργεία να έχουν σκάψει όλη την επιφάνεια και την στρώνουν με άμμο. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας αποσπώμενος χλοοτάπητας, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα γηπεδικά πρότυπα, ο οποίος θα μείνει αναλλοίωτος για δεκαετίες στο σπίτι των Μαδριλένων.

Δείτε τις φωτογραφίες από το πριν και το τώρα του γηπέδου:

Then and Now. Santiago Bernabéu pic.twitter.com/FUnedOEqhI

— Madridista-Swedeninho (@MadridstaLoco) June 6, 2020