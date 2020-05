Ο 17χρονος Νίκο Γουίλιαμς, αδερφός του νυν επιθετικού και «πιστού στρατιώτη» των Βάσκων, έκανε το βήμα στη δεύτερη ομάδα της Μπιλμπάο και θα έχει τις ευκαιρίες του τα επόμενα χρόνια για να πάρει το βάπτισμα του πυρός μαζί με τους άνδρες.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει σκοράρει 6 φορές σε 19 αναμετρήσεις, αγωνίζεται ως εξτρέμ και ανήκει στους Βάσκους από το 2013, όταν και μετακινήθηκε εκεί από την Οσασούνα.

Επίσης, έχει παρουσίες από το τμήμα κ-18 της εθνικής ομάδας της Ισπανίας και κάνει τον μεγάλο του αδερφό περήφανο για το μέλλον που μπορούν να έχουν μαζί με τα ίδια χρώματα στη φανέλα!

Nico is a winger and has scored 6 goals in 19 games this season. Been on the radar for some time since he was picked up from Osasuna in 2013. He's already played for Spain U-18 too. pic.twitter.com/6Bm3xis7DQ

— Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) May 12, 2020