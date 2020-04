Ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» είχε βάλει την υπογραφή του στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας πριν από μια πενταετία στο δρόμο για το τρεμπλ των Καταλανών που είχαν στεφθεί πρωταθλητές και πανηγύρισαν και το Champions League στον τελικό του Βερολίνου κόντρα στη Γιουβέντους την ίδια χρονιά.

Σ' εκείνο το παιχνίδι με τους Βάσκους για το Copa Del Rey, ο Μέσι έκανε είχε τρομερή όρεξη και το σόλο από δεξιά μέχρι και το αριστερό χαμηλό σουτ στην κλειστή γωνία, έγραψε ιστορία για το 3-1 της Μπαρτσελόνα.

«Το βλέπεις τόσες φορές αυτό το γκολ αλλά ποτέ δεν παλιώνει. Κι ούτε πρόκειται...» ήταν το μήνυμα στα social media της ομάδας της Βαρκελώνης...

Seen this one so many times but it never gets old. Nor will it. #Messi pic.twitter.com/GxIaqyRlRx

