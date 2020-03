Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» θα έπρεπε υπό... φυσιολογικές συνθήκες ν'ακούει τους οπαδούς της Ρεάλ να τον γιουχάρουν από την πρώτη στιγμή που πατάει το πόδι του στην πόλη τους.

Παρ' όλα αυτά, προφανώς φίλοι των «μπλαουγκράνα» που έχουν βρεθεί στη Μαδρίτη φρόντισαν να τον αποθεώσουν και η Μπαρτσελόνα στα social media μετέφερε το αξιοσημείωτο γεγονός γράφοντας: «Ακόμα και στη Μαδρίτη τον χαιρετούν ως Θεό....».

Even in Madrid, he is hailed as a deity. pic.twitter.com/6HvFSn5f5w

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020