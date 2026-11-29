Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 5-1 εκτός έδρας της Λα Κορούνια με χατ τρικ του Ραφίνια και ξέφυγε στο +5 από τους διώκτες της στη βαθμολογία της La Liga.

Έκτη συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την Μπαρτσελόνα, που διέλυσε με 5-1 εκτός έδρας της Λα Κορούνια με χατ τρικ του Ραφίνια και ξέφυγε στο +5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη βαθμολογία της La Liga αλλά και στο +6 πια από τη Ρεάλ.

Εκρηκτικό το ξεκίνημα στην αναμέτρηση, με τον Γιαμάλ να ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό όταν ο Γιαμάλ πάσαρε στον Όλμο και εκείνος άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και να καταλήξει στα δίχτυα. Η Ντεπορτίβο επιχείρησε να απαντήσει άμεσα αλλά ο Γκαρσία σταμάτησε τον Ερνάντεθ σε τετ α τετ (4'), με τον τερματοφύλακα της Μπάρτσα όμως να μην έχει απάντηση στη λόμπα του Ομπαμεγιάνγκ μετά το λάθος του Κουμπαρσί στο 9'!

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ανατροπή στο 14' αλλά είδαν τον Γκαρσία να αποκρούει την κεφαλιά του Ενσονγκό, με το 2-1 να έρχεται εντέλει για τους Μπλαουγκράνα στο 20'. Σκόρερ ο Όλμο, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκόρντον. Οι φιλοξενούμενοι είχαν στη συνέχεια περαιτέρω ευκαιρίες για γκολ, όμως ο Ρομάν έστειλε το σουτ του Γιαμάλ στο 28' στο δοκάρι και ακολούθως σταμάτησε Ραφίνια (31') και Κουμπαρσί (37').

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο, καθώς στο 50' ο Γιαμάλ βρήκε από τα δεξιά τον Ραφίνια και εκείνος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για την Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός είχε ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ οκτώ λεπτά αργότερα, με τον ρυθμό ακολούθως να πέφτει. Στο 82', ο Ρομάν απέκρουσε την προσπάθεια του Γκόρντον, όμως δεν είχε απάντησε σε εκείνη του Ραφίνια ένα λεπτό αργότερα, με τον Βραζιλιάνο να ξεχειλώνει περαιτέρω το σκορ και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα εξ επαφής στις καθυστερήσεις, κάνοντας χατ τρικ.

Νωρίτερα, Βαλένθια και Οσασούνα έμειναν στο 1-1 στο Μεστάγια. Σε ένα ματς που κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 63' με γκολ του Γκαρθία, εντούτοις οι Νυχτερίδες απάντησαν με τον Ντούρο στο 74' και απέφυγαν την ήττα.