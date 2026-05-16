Αναμονή τέλος για τη Ρασίνγκ, η οποία έκοψε πρώτη το νήμα στη δεύτερη κατηγορία κι επέστρεψε στα σαλόνια της La Liga μετά από 14 χρόνια.

Ήταν 13 Μαΐου του 2012. Η τελευταία φορά που η Ρασίνγκ αγωνίστηκε σε αγώνα της La Liga. Έκτοτε πέρασαν 14 χρόνια, όπου... βολόδερνε σε χαμηλότερες κατηγορίες. Το 2026 ωστόσο είναι η χρονιά της επιστροφής!

Αφού διέλυσε με 4-1 τη Βαγιαδολίδ, εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο στη La Liga ως η πρώτη που το καταφέρνει. Η Ρασίνγκ κατάφερε να κλειδώσει το εισιτήριο της ανόδου δυο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, αφήνοντας τις Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και Αλμερία ως ισόβαθμες στη δεύτερη θέση.

Πρόκειται για μια ιστορική επιστροφή, καθώς το κλαμπ πρόκειται για μια από τις ιδρυτικές ομάδες της La Liga. Στο παρελθόν έχει τερματίσει μια φορά στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, ενώ μετράει και δυο παρουσίες σε ημιτελική φάση Copa Del Rey.

Συνολικά απαριθμεί 44 παρουσίες στην πρώτη κατηγορία και είναι ξακουστή στην Ιβηρική Χερσόνησο για τις περίφημες ακαδημίες της, οι οποίες τροφοδοτούν για δεκαετίες τα κορυφαία κλαμπ.