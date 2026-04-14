Ντεμπούτο με «σωτήρια» νίκη: Ο Βιθέντε Ιμπόρα έκατσε στον πάγκο της Λεβάντε ως πρώτος προπονητής

Νότης Χάλαρης
Ελλάδα

Σημαντική στιγμή για τον Βιθέντε Ιμπόρα καθώς έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Λεβάντε και την οδήγησε στη νίκη κόντρα στη Χετάφε (1-0).

Η Λεβάντε παλεύει με νύχια και με δόντια να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια της Ισπανίας και η νίκη της κόντρα στη Χετάφε (1-0) της έδωσε σημαντικούς βαθμούς για να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην έξοδο από την επικίνδυνη ζώνη (-4).

Μία βραδιά που είχε μία νότα από... Ολυμπιακό καθώς στον πάγκο της ισπανικής ομάδας βρέθηκε ο Βιθέντε Ιμπόρα. Ο νικητής του Conference League είναι στο τεχνικό τιμ του Λουίς Κάστρο ως άμεσος συνεργάτης του, ωστόσο κλήθηκε για πρώτη φορά να φορέσει το «κοστούμι» του πρώτου προπονητή για τη μάχη με τη Χετάφε.

Ο λόγος ήταν ότι ο Πορτογάλος προπονητής είχε συμπληρώσει πέντε κίτρινες κάρτες και ήταν τιμωρημένος για το συγκεκριμένο ματς, με αποτέλεσμα ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού να πάρει τη θέση του στην άκρη του πάγκου. Ο ίδιος οδήγησε το κλαμπ στη νίκη και μάλιστα έζησε έντονα τον αγώνα αφού αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα για μία ένταση που είχε με τον άλλο πάγκο.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

