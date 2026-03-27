Δεν το... κουνάει από την Ατλέτικο ο Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς ο Αργεντινός φέρεται να συμφώνησε με τους Ροχιμπλάνκος ώστε να παραμείνει στον πάγκο και τη νέα σεζόν.

Μπορεί πριν από μερικό διάστημα αρκετά δημοσιεύματα να ήθελαν τον Ντιέγκο Σιμεόνε να αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν, όμως φαίνεται πως τελικά το διαζύγιο δεν είναι και τόσο κοντά... Όπως αποκαλύπτει άλλωστε η «AS», οι δυο πλευρές αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Ο Αργεντινός προπονητής συναντήθηκε πρόσφατα με ανθρώπους της ομάδας και συμφώνησε να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στο σύλλογο, παρά τις δελεαστικές επιλογές που είχε στην Ιταλία. Τόσο η Ίντερ, όσο και η εθνική Ιταλίας, άλλωστε φέρονται να του είχαν χτυπήσει την πόρτα μέσα στη σεζόν, δίχως ωστόσο οι επαφές τους να εξελιχθούν σε κάτι ουσιώδες.

Όπως προσθέτει μάλιστα το δημοσίευμα, η συνεργασία μεταξύ Σιμεόνε κι Ατλέτικο μπορεί να επεκταθεί ακόμα και μέχρι το 2028, καθώς εντός της επόμενης σεζόν οι δυο πλευρές θα συζητήσουν το ενδεχόμενο μονοετούς ανανέωσης.

Προς το παρόν πάντως αυτό που μοιάζει πιθανότερο είναι πως ο Αργεντινός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την αγαπημένη του Μαδρίτη το προσεχές καλοκαίρι, παρά την έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί στην Ισπανία σχετικά με το μέλλον του.