Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Αθλέτικ και Σοσιεδάδ στο Μπιλμπάο, με τους φιλοξενούμενους να ολοκληρώνουν το ματς με δέκα παίκτες.

Η Αθλέτικ έπαιζε την επιβίωσή της στο ντέρμπι. Ενδεχόμενη ήττα θα έφερνε μεγαλύτερη εσωστρέφεια και, ενδεχομένως, αλλαγές και στο τέλος κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό από τη Σοσιεδάδ (1-1). Καλύτερη στο πρώτο 45λεπτο η Σοσιεδάδ, κυριάρχησε και στο 37′ με τον Γουέντες πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος η Μπιλμπάο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, ανάγκασε τη φιλοξενούμενη σε παθητικό ρόλο. Οι Βάσκοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, ενώ στο 83′ απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, μιας και ο Μέντες αποβλήθηκε. Στο 88' ήρθε η λύτρωση για την Μπιλμπάο με τον Ρουίθ ντε Γκαλαρέτα.