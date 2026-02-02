Αθλέτικ - Σοσιεδάδ 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι των Βάσκων
Η Αθλέτικ έπαιζε την επιβίωσή της στο ντέρμπι. Ενδεχόμενη ήττα θα έφερνε μεγαλύτερη εσωστρέφεια και, ενδεχομένως, αλλαγές και στο τέλος κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό από τη Σοσιεδάδ (1-1). Καλύτερη στο πρώτο 45λεπτο η Σοσιεδάδ, κυριάρχησε και στο 37′ με τον Γουέντες πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος η Μπιλμπάο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, ανάγκασε τη φιλοξενούμενη σε παθητικό ρόλο. Οι Βάσκοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, ενώ στο 83′ απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, μιας και ο Μέντες αποβλήθηκε. Στο 88' ήρθε η λύτρωση για την Μπιλμπάο με τον Ρουίθ ντε Γκαλαρέτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.