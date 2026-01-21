Ισπανία: Πρώην παίκτης Ατλέτικο και Σεβίλλης σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα αφού είδε τον γιο του στη Χετάφε
Ένα από τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας είναι ο Νταβίντ Κορδόν Μέσα . Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είχε περάσει από τις ομάδες της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης και είχε φορέσει τη φανέλα της Ισπανίας Κ21.
Ο Κορδόν βρισκόταν στη λίστα των αγνοουμένων μέχρι το βράδυ της Τρίτης (20/01), όταν η σορός του ταυτοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας την χειρότερο σενάριο για την οικογένεια και τους κοντινούς του ανθρώπους. Το δυστύχημα έχει σοκάρει τη χώρα, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
Ο Κορδόν ήταν πατέρας του 18χρονου Νταβίντσι, που αγωνίζεται ήδη στην πρώτη ομάδα της Χετάφε. Ο Νταβίντ Κορδόν είχε παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Χετάφε με τη Βαλένθια και στη συνέχεια πήρε το τρένο για να επιστρέψει στην Ουέλβα , ένα ταξίδι που δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.