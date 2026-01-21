Ο Νταβίντ Κορδόν, πρώην παίκτης Ατλέτικο και Σεβίλλης και πατέρας του 18χρονου Νταβίντσι της Χετάφε, έχασε τη ζωή του στο φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία.

Ένα από τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας είναι ο Νταβίντ Κορδόν Μέσα . Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είχε περάσει από τις ομάδες της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης και είχε φορέσει τη φανέλα της Ισπανίας Κ21.

Ο Κορδόν βρισκόταν στη λίστα των αγνοουμένων μέχρι το βράδυ της Τρίτης (20/01), όταν η σορός του ταυτοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας την χειρότερο σενάριο για την οικογένεια και τους κοντινούς του ανθρώπους. Το δυστύχημα έχει σοκάρει τη χώρα, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Ο Κορδόν ήταν πατέρας του 18χρονου Νταβίντσι, που αγωνίζεται ήδη στην πρώτη ομάδα της Χετάφε. Ο Νταβίντ Κορδόν είχε παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Χετάφε με τη Βαλένθια και στη συνέχεια πήρε το τρένο για να επιστρέψει στην Ουέλβα , ένα ταξίδι που δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίο.