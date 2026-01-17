YouTuber με 29 εκατ. συνδρομητές: «Ο Μπέλινκγχαμ αγαπάει πολύ το αλκοόλ! Δεν έχει αφήσει κλαμπ στη Ισπανία!»

Ο Ισπανός YouTuber AuronPlay ρίχνει... βολές προς τον Τζούντ Μπέλινγκχαμ, αναφέροντας πως ο Άγγλος αρέσκεται πολύ στις νυχτερινές εξόδους και το ποτό.

Η παρουσία του Τζούντ Μπέλινγκχαμ σε αυτή την 3η του σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης μόνο ικανοποιητική δεν κρίνεται, φυσικά πάντα με γνώμονα την ικανότητα και τα όσα έχει δείξει ο ίδιος στο παρελθόν.

Ο Άγγλος μέσος μετράει 5 γκολ και 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «Μερένγκχες», όμως πέρα από τα νούμερα, η εικόνα του στο χορτάρι είναι εκείνη που απογοητεύει περισσότερο, με τον ίδιο να δέχεται αυστηρή κριτική από τον Τύπο αλλά και τα social media.

Πιο πρόσφατο γεγονός, η «επίθεση» του γνωστού στη χώρα της Ιβηρικής YouTuber, AuronPlay, που μετράει περισσότερους από 29 εκατ. συνδρομητές στην πασίγνωστη πλατφόρμα. Ο συγκεκριμένος, τα... έχωσε στον αστέρα της Ρεάλ, αναφέροντας την αγάπη του Μπέλινγκχαμ για τις νυχτερινές εξόδους και το ποτό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει ούτε ένα κλαμπ στην Ισπανία, το οποίο δεν έχει επισκεφτεί ο 22χρονος, φράσεις που φυσικά έγιναν viral.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα κλαμπ στην Ισπανία που να μην έχει επισκεφτεί ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Λατρεύει το αλκοόλ πάρα πολύ. Τον έχετε δει στην προπόνηση; Λατρεύει τα πάρτι πάρα πολύ!»