Φλικ για Αλόνσο: «Δεν είναι δική μου δουλειά...»

Ο Χάνσι Φλικ κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αποδέσμευση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι το θέμα των ημερών στην Ισπανία και όχι μόνο, με τον Χάνσι Φλικ να καλείται να σχολιάσει την αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού από τη Βασίλισσα.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα μίλησε με καλά λόγια για τον μέχρι πρότινος κόουτς της μεγάλης αντιπάλου των Καταλανών αλλά απέφυγε να πει κάτι παραπάνω από το φινάλε της συνεργασίας του με τους Μαδριλένους, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι δική μου δουλειά».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτό είναι ποδόσφαιρο και δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω καλή σχέση με τον Τσάμπι, γνωριστήκαμε όταν ήταν στη Λεβερκούζεν και έχουμε κρατήσει επαφή. Είναι ποδόσφαιρο και του εύχομαι τα καλύτερα, είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχει ένα σπουδαίο πρότζεκτ για αυτόν και το προπονητικό του επιτελείο. Είναι ποδόσφαιρο και πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά είναι ένας σπουδαίος προπονητής και έχει λαμπρό μέλλον».