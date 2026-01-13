Τα τελευταία έξι χρόνια ο Κιλιάν Μπαπέ βλέπει τον έναν προπονητή μετά τον άλλον να αποχωρεί με συνοπτικές διαδικασίες, με τον Τσάμπι Αλόνσο να προστίθεται στη λίστα.

Η «κατάρα» του Μπαπέ χτύπησε ξανά! Και τελευταίο της θύμα; Ο Τσάμπι Αλόνσο! Ο Ισπανός τεχνικός άντεξε μόλις επτά μήνες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η απώλεια του Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του στην τεχνική ηγεσία των Μερένγκες.

Ο Κιλιάν Μπαπέ από την πλευρά τον αποθέωσε με αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Γάλλος είναι συνηθισμένος στις αλλαγές προπονητών. Στα τελευταία έξι χρόνια άλλωστε μετράει ισάριθμους προπονητές σε Παρί Ζεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης!

Αρχής γενομένης από το 2020, ο Γάλλος αστέρας είχε ως προπονητές τους Τόμας Τούχελ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, Κριστόφ Γκατιέ, Λουίς Ενρίκε, Κάρλο Αντσελότι και Τσάμπι Αλόνσο, με τον Λουίς Ενρίκε να είναι ο μοναδικός που έσωσε τη δουλειά του.

Αυτό μεταφράζεται σε πέντε απολύσεις τα τελευταία έξι χρόνια στην καριέρα του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον για τον επόμενο coach του στη Μαδρίτη. Ο λόγος για τον Αλβάρο Αρμπελόα, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει στις πλάτες του το βάρος της ευθύνης και να βγάλει τη Ρεάλ από το αγωνιστικό τέλμα.