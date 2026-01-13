Μπαπέ: «Καταραμένος» ο Γάλλος με πέντε απολύσεις προπονητών σε έξι χρόνια
Η «κατάρα» του Μπαπέ χτύπησε ξανά! Και τελευταίο της θύμα; Ο Τσάμπι Αλόνσο! Ο Ισπανός τεχνικός άντεξε μόλις επτά μήνες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η απώλεια του Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του στην τεχνική ηγεσία των Μερένγκες.
Ο Κιλιάν Μπαπέ από την πλευρά τον αποθέωσε με αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Γάλλος είναι συνηθισμένος στις αλλαγές προπονητών. Στα τελευταία έξι χρόνια άλλωστε μετράει ισάριθμους προπονητές σε Παρί Ζεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης!
Αρχής γενομένης από το 2020, ο Γάλλος αστέρας είχε ως προπονητές τους Τόμας Τούχελ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, Κριστόφ Γκατιέ, Λουίς Ενρίκε, Κάρλο Αντσελότι και Τσάμπι Αλόνσο, με τον Λουίς Ενρίκε να είναι ο μοναδικός που έσωσε τη δουλειά του.
Αυτό μεταφράζεται σε πέντε απολύσεις τα τελευταία έξι χρόνια στην καριέρα του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον για τον επόμενο coach του στη Μαδρίτη. Ο λόγος για τον Αλβάρο Αρμπελόα, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει στις πλάτες του το βάρος της ευθύνης και να βγάλει τη Ρεάλ από το αγωνιστικό τέλμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.