Η Θέλτα πήρε σπουδαίο διπλό στο «Σάντσες Πιθχουάν», επικράτησε 1-0 της Σεβίλλης και την έφερε μια ανάσα από την επικίνδυνη ζώνη. Το πάλεψε ο Βλαχοδήμος.

Η Σεβίλλη γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας με 1-0 από τη Θέλτα και πλέον βρίσκεται μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Αλμέιδα δεν έχει βαθμό, αλλά ούτε και γκολ στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια και πλέον η ανησυχία ολοένα και μεγαλώνει. Οι οπαδοί της ομάδας αποδοκίμασαν τους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα και η κατάσταση είναι αρκετά εύθραυστη. Ο Βλαχοδήμος ήταν εξαιρετικός όποτε χρειάστηκε, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το μηδέν, αφού το πέναλτι του Αλόνσο στο 88ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση. Οι Σεβιλιάνοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν επιθετικά. Στον αντίποδα, η ομάδα του Βίγκο πέτυχε την τέταρτη νίκη στα πέντε πιο πρόσφατα και έκανε άλμα ευρώπης, αφού έπιασε την Μπέτις στην 6η θέση της βαθμολογίας.