Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, αποθέωσε τον Κιλιάν Μπαπέ, ενόψει του αγώνα των «Μπλαουγκράνα» με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (11/10) την Ρεάλ Μαδρίτης στα πλαίσια του τελικού του Σούπερ Καπ Ισπανίας, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Ενόψει του επερχόμενου Classico λοιπόν, ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, έδωσε συνέντευξη Τύπου, οπού μίλησε, μεταξύ άλλων και για την αιχμή του δόρατος του αντιπάλου, Κιλιάν Μπαπέ, χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα ως «τον καλύτερο επιθετικό αυτή τη στιγμή».

«Είναι ο καλύτερος επιθετικός αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Είναι ένας φανταστικός παίκτης και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Πρέπει να παίξουμε όπως παίζει πάντα η Μπαρτσελόνα, με το στυλ μας, το οποίο είναι διαφορετικό από εκείνο της Ρεάλ Μαδρίτης».

Ακόμη, ο Γερμανός τεχνικός απάντησε και σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν αισθάνεται το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και πως διαχειρίζεται ο ίδιος τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός και ένα Κλάσικο είναι κάθε φορά διαφορετικό. Είναι αυτό που όλοι θέλουν να δουν. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αλλά δεν δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα. Δεν με νοιάζει (αν είμαστε το φαβορί), αυτά είναι απλώς απόψεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια φανταστική ομάδα, όπως και εμείς. Στην αρχή ήταν δύο παιχνίδια και τώρα έχει μείνει μόνο ένα και θα είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτά τα 90 λεπτά που έρχονται».

Για το αν βλέπει την αναμέτρηση αυτή σαν μία εκδίκηση για το χαμένο ματς του Οκτωβρίου, ο Φλικ δήλωσε ότι: «Δεν μου αρέσει να το λέτε αυτό. Ήταν απλώς ένα παιχνίδι και από τότε έχουμε επικεντρωθεί στο να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά. Θέλουμε πάντα να κερδίζουμε και αυτό είναι σημαντικό. Η ομάδα είναι πολύ συγκεντρωμένη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι το τέλος της σεζόν»

Ο 60χρόνος προπονητής αναφέρθηκε επίσης και στον νεαρό σούπερ σταρ των «Μπλαουγκράνα», Λαμίν Γιαμάλ και στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει βασικός σημειώνοντας πως: «Μπορεί να ξεκινήσει βασικός ναι, μπορεί και όχι όμως. Όλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν βασικοί ή να γίνουν αναπληρωματικοί και να έρθουν από τον πάγκο».

Τέλος στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας τονίζοντας ότι: «Εκτίμησα πραγματικά την ατμόσφαιρα που είχαμε εναντίον της Αθλέτικ, το γήπεδο, το στάδιο όλα ήταν απίστευτα. Όλα ήταν υπέροχα, φανταστικά».