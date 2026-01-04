«Μπαμ» με το καλημέρα στο 2026 στη La Liga, με την ουραγό Λεβάντε να στήνει πάρτι στην έδρα της Σεβίλλης και να πανηγυρίζει σπουδαία νίκη με 3-0.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξημέρωσε το 2026 για τη Σεβίλλη. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο ξανά κάτω από τα δοκάρια, παραδόθηκε άνευ όρων από τη Λεβάντε στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», με την ουραγό να πανηγυρίζει σπουδαία νίκη με 3-0 και να ξεκολλάει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Λοσάδα στο 45΄+2΄άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Βαλένθια κι έκτοτε οι Ανδαλουσιανοί δεν κατάφεραν να σηκώσουν ποτέ κεφάλι. Στο 77΄ο Εσπί διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων για το 2-0, με τα πράγματα να παίρνουν ακόμα χειρότερη τροπή για τη Σεβίλλη.

Στο 90΄+2΄ο Ρομέρο αστόχησε σε πέναλτι για την ομάδα του Αλμέιδα, ο οποίος στιγμές αργότερα είδε τη Λεβάντε να πετυχαίνει και τρίτο γκολ με σκόρερ τον Άλβαρες για το τελικό 3-0 που περιόρισε τους γηπεδούχους στην 11η θέση της La Liga.