Ο θρυλικός αρχηγός επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά εκτός γηπέδων, καταθέτοντας πρόταση-ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό μέλλον της Σεβίλλης.

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από την πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας της Σεβίλλης, καθώς, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ηγείται μιας ιδιαίτερα ισχυρής πρότασης για την αγορά του συλλόγου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βασικοί μέτοχοι του κλαμπ έχουν ήδη ενημερωθεί επίσημα για τη δεσμευτική προσφορά που έχει κατατεθεί, η οποία μάλιστα φέρεται να είναι η υψηλότερη που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Η διαδικασία πώλησης της Σεβίλλης έχει εισέλθει σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και διαδοχικών ανατροπών. Αρχικά, όλα έδειχναν πως το προβάδισμα ανήκε σε έναν ξένο επενδυτικό όμιλο, φερόμενο ως αμερικανικό. Ωστόσο, ο οικονομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε για να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση του συλλόγου φαίνεται πως ανέκοψε τη δυναμική αυτής της επιλογής, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς το τελικό τίμημα.

Σε αυτό το κλίμα επανήλθε στο προσκήνιο η λεγόμενη «τρίτη οδός», με επικεφαλής τους επιχειρηματίες Αντόνιο Λαπί και Φέδε Κιντέρο, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρηθεί η Σεβίλλης υπό σεβιγιάνικη ιδιοκτησία. Η εμπλοκή του Σέρχιο Ράμος προσδίδει ιδιαίτερο ειδικό βάρος σε αυτήν την προοπτική, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του συλλόγου.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση, οι επόμενοι μήνες αναμένονται καθοριστικοί, καθώς οι μέτοχοι καλούνται να αξιολογήσουν την πιο συμφέρουσα και βιώσιμη λύση για το μέλλον της Σεβίλλης.