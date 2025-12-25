Ο 18χρονος Καρέτσας βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων ομάδων όπως Τσέλσι, Άρσεναλ, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμεν και… Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Γκενκ έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, που βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη-αστέρα για το μέλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της As, ομάδες όπως η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη εξετάσει την περίπτωση του. Να θυμίσουμε πως το συμβόλαιό του με το Γκενκ ισχύει μέχρι το 2029, ενώ η εκτιμώμενη τιμή μεταγραφής του φτάνει τα 30-40 εκατομμύρια ευρώ.

Στο «κυνήγι» όμως του Καρέτσα φαίνεται να μπαίνει και η Ρεάλ Μαδρίτης, που αναζητά νέους ταλαντούχους παίκτες για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική της γραμμή. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει εκρηκτικότητα, τεχνική και ποδοσφαιρική ωριμότητα, στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους πιο περιζήτητους νέους παίκτες στην Ευρώπη.