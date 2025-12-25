Καρέτσας: Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Γκενκ έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, που βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη-αστέρα για το μέλλον.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της As, ομάδες όπως η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη εξετάσει την περίπτωση του. Να θυμίσουμε πως το συμβόλαιό του με το Γκενκ ισχύει μέχρι το 2029, ενώ η εκτιμώμενη τιμή μεταγραφής του φτάνει τα 30-40 εκατομμύρια ευρώ.
Στο «κυνήγι» όμως του Καρέτσα φαίνεται να μπαίνει και η Ρεάλ Μαδρίτης, που αναζητά νέους ταλαντούχους παίκτες για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική της γραμμή. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει εκρηκτικότητα, τεχνική και ποδοσφαιρική ωριμότητα, στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους πιο περιζήτητους νέους παίκτες στην Ευρώπη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.