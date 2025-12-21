Ο Βινίσιους αντέδρασε μέσω των social media για την αλλαγή του στο ματς με τη Σεβίλλη, αλλά και για τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο «Μπερναμπέου».

Ο Βινίσιους έγινε και πάλι θέμα συζήτησης στα social media για την αντίδρασή του μετά την αλλαγή του στο ματς της Ρεάλ με τη Σεβλίλλη (2-0). Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε στο 83’ εν μέσω αποδοκιμασιών στο «Μπερναμπέου», κάτι που δείχνει ξεκάθαρα το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει απέναντι στο πρόσωπό του. Η δυσαρέσκειά του ήταν εμφανής όσο αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, ενώ η ομάδα βρισκόραν ακόμα στα αποδυτήρια, ο Βινί άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του στο Instagram, κάτι που παρατήρησαν αμέσως τα ισπανικά Μέσα. Αφαίρεσε εκείνη με τη φανέλα της Βασίλισσας κι έβαλε μία φωτογραφία του με την εθνική Βραζιλίας. Μάλιστα, ανάρτησε εικόνες από το ματς αφήνοντας μόνο τρεις τελείες στη σχετική λεζάντα.

Το 2025 δε θα λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Βινίσιους, ο οποίος φαίνεται να περνάει κρίση στη σχέση του τόσο με τον κόσμο της Ρεάλ όσο και με τον προπονητή του. Στο μεταξύ, ακόμα δεν έχει βγει λευκός καπνός για την ανανέωση του συμβολαίο του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027.