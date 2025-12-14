«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βαλβέρδε σε συνέντευξη Τύπου της Μπιλμπάο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις περί ξενοφοβίας από τον δήμαρχο της Ουρένσε.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουρένσε μπει στη φάση των «32» του Copa Del Rey, ωστόσο το ματς απέκτησε έντονο εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον λόγω κάποιων δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, εξαπέλυσε επίθεση κατά της πολιτικής της Μπιλμπάο, κατηγορώντας τον σύλλογο για ξενοφοβία, εξαιτίας της επιλογής του να αγωνίζεται αποκλειστικά με παίκτες βάσκικης καταγωγής. Σε σκληρό τόνο, έκανε λόγο για διακρίσεις, φτάνοντας στο σημείο να υπονοήσει ακόμη και πιθανή παρανομία από την πλευρά του κλαμπ.

Το θέμα τέθηκε φυσικά και στον Ερνέστο Βαλβέρδε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εν όψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα (14/12, 17:15). Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αντέδρασε με τρόπο που δεν συνηθίζει. Αρχικά έμεινε έκπληκτος, όμως απάντησε σε έντονο ύφος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@μ#μένοι πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», έπειτα όμως χαμογέλασε και δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα.