Το εύστοχο πέναλτι του Ογαρθάμπαλ στο 88΄βοήθησε τη Σοσιεδάδ να γλιτώσει την ήττα στην έδρα της φετινής έκπληξης στη La Liga, Έλτσε, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί που την έχει απομακρύνει μερικώς από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά τουλάχιστον απέφυγε την ήττα. Μέχρι το 88΄άλλωστε η Σοσιεδάδ βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο στην έδρα της Έλτσε, όμως με σωτήρα τον Ογιαρθάμπαλ από την άσπρη βούλα γλίτωσε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Οι γηπεδούχοι - οι οποίοι μόνο... νεοφώτιστη ομάδα δεν θυμίζουν σε αυτό το σημείο της σεζόν - προηγήθηκαν στο 57΄με τον Ροντρίγκες κι έκαναν όνειρα επιστροφής στον ανηφορικό δρόμο προς τις ευρωπαϊκές θέσεις. Παρόλα αυτά στο 88΄οι Βάσκοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ογιαρθάμπαλ για το τελικό 1-1 που έκρινε την ισορροπία.