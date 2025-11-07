Έλτσε - Σοσιεδάδ 1-1: Ο Ογιαρθάμπαλ έσωσε τον βαθμό από την άσπρη βούλα
Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί που την έχει απομακρύνει μερικώς από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά τουλάχιστον απέφυγε την ήττα. Μέχρι το 88΄άλλωστε η Σοσιεδάδ βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο στην έδρα της Έλτσε, όμως με σωτήρα τον Ογιαρθάμπαλ από την άσπρη βούλα γλίτωσε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).
Οι γηπεδούχοι - οι οποίοι μόνο... νεοφώτιστη ομάδα δεν θυμίζουν σε αυτό το σημείο της σεζόν - προηγήθηκαν στο 57΄με τον Ροντρίγκες κι έκαναν όνειρα επιστροφής στον ανηφορικό δρόμο προς τις ευρωπαϊκές θέσεις. Παρόλα αυτά στο 88΄οι Βάσκοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ογιαρθάμπαλ για το τελικό 1-1 που έκρινε την ισορροπία.
