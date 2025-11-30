Το «τρένο» της Βιγιαρεάλ πέρασε ακάθεκτο και από την έδρα της Σοσιεδάδ, επικράτησε 3-2 με buzzer beater στο 90+5' και ανέβηκε προσωρινά στην 2η θέση της La Liga.

Η Βιγιαρεάλ είναι ασταμάτητη στην Ισπανία και τα αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρώπη και φαίνεται να την επηρεάζουν στο πρωτάθλημα. Το Κίτρινο Υποβρύχιο έφυγε με το διπλό από την έδρα της Σοσιεδάδ νικώντας με 3-2 σε ένα φινάλε-θρίλερ και ανέβηκε έστω και προσωρινά στην 2η θέση της La Liga, ισοβαθμώντας με τη Ρεάλ Μαδρίτης (32 βαθμοί).

Μετά από ένα ήσυχο πρώτο ημίωρο, η Βιγιαρεάλ προηγήθηκε με τον Πέρεζ με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ανοίξει και οι δύο ομάδες να χάνουν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Η Βιγιαρεάλ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 57' με το μακρινό σουτ του Μολέιρο, όμως η Σοσιεδάδ είχε απαντήσεις.

Στο 61', ο Σολέρ με ένα καταπληκτικό τελειώμα μείωσε ξαναβάζοντας την ομάδα του στο κόλπο. Λίγο πριν το φινάλε, στο 87', ο Μπαρενετσέα με απευθείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε κι όλα έμοιαζαν ότι η Βιγιαρεάλ θα άφηνε πίσω της βαθμούς για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα. Ωστόσο, ο Μολέιρο έδωσε το... φιλί της ζωής στο 90+5' διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.