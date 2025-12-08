Οι Μαδριλένοι γνωστοποίησαν μέσω επίσημης ανακοίνωσής τους ενημέρωσαν πως ο Βραζιλιάνος αμυντικός υπέστη ρήξη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και αναμένεται εκτός μέχρι τον Απρίλιο.

Προβλημάτων συνέχεια για τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς πέραν των κάκιστων εμφανίσεων της ομάδας του το τελευταίο διάστημα, ήρθε... καπάκι και η δυσάρεστη είδηση με τον νέο τραυματισμό του Έντερ Μιλιτάο.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ που χτύπησε στο ματς της Κυριακής (7/12) με τη Θέλτα, υπέστη ρήξη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, με εμπλοκή του εγγύς τένοντα, και, βάσει των ρεπορτάζ θα λείψει μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Ο 27χρονος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης και πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης πέρα από την εσωστρέφεια που προκαλούν τα αρνητικά αποτελέσματα, πρέπει να βρουν λύση και στην άμυνα, καθώς Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καρβαχάλ, Μεντί και Χάουσεν είναι επίσης νοκ-άουτ.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Μετά από εξετάσεις που διεξήχθησαν στον παίκτη μας, Έντερ Μιλιτάο, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον δικέφαλο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού με εμπλοκή του εγγύς τένοντα. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται.