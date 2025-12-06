Η Οβιέδο δεν κατάφερε ούτε τώρα να πάρει μια νίκη που θα την απομάκρυνε από την επικίνδυνη κι ολοκλήρωσε το ματς με τη Μαγιόρκα άσφαιρη (0-0) με εννιά ποδοσφαιριστές.

Με κάθε αγωνιστική που περνάει, η ανάγκη για βαθμούς αποκτάει όλο και πιο επιτακτικό χαρακτήρα για την Οβιέδο. Κάθε αγωνιστική ωστόσο που περνάει τη βρίσκει παγιδευμένη σε κινούμενη άμμο. Στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, να φλερτάρει με τον υποβιβασμό. Και η αναμέτρηση με την Μαγιόρκα δεν παρουσίασε κάτι διαφορετικό.

Η Οβιέδο δεν βρήκε ποτέ το γκολ της νίκης κι έμεινε στο 0-0 σε έναν αγώνα τον οποίο ολοκλήρωσε με εννέα παίκτες! Αφού το τελευταίο σφύριγμα πλησίαζε, οι γηπεδούχοι αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη νευρικότητα, με τον Σάντι Καθόρλα να αποβάλλεται πρώτος στο 90΄. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η σειρά του Βινάς να ακολουθήσει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το ματς με εννιά παίκτες και να παραμένουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα οι Νησιώτες με αυτόν τον βαθμό απομακρύνθηκαν στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη και την 18η Τζιρόνα, και βρίσκονται στην 16η θέση της La Liga μετά το πέρας 15 αγωνιστικών.