Η Ρεάλ σε ένα από τα καλύτερα φετινά της ματς διέλυσε 3-0 την Αθλέτικ εκτός, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής την κορυφή και έβαλε τέλος στις φήμες για... αντίο του Αλόνσο.

Η Ρεάλ... απάντησε στα τελεσίγραφα για Αλόνσο με εμφατική τριάρα! Η Βασίλισσα ήταν εντυπωσιακή στο Μπιλμπάο, διέλυσε με 3-0 την Αθλέτικ και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή. Οι τρεις διαδοχικές ισοπαλίες είχαν κάνει το κλίμα άσχημα στις τάξεις του συλλόγου, οι φήμες περί απομάκρυνσης του προπονητή είχαν φουντώσει, αλλά ο Μπαπέ και οι συμπαίκτες του απάντησαν με σούπερ εμφάνιση. Ο Γάλλος έφτασε τα 61 γκολ σε 63 ματς στο 2025 και απέδειξε πως είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτή ήταν η 100η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Αθλέτικ στη LaLiga (189 αγώνες: 100 νίκες, 37 ισοπαλίες, 52 ήττες).

Ιδανικό ξεκίνημα για τη «Βασίλισσα», αφού στο πεντάλεπτο είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει, όμως ο Σιμόν νίκησε τόσο τον Μπαπέ όσο και τον Βινίσιους. Ωστόσο, στο 7ο λεπτό ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ. Σα να μην υπήρχε εμπόδιο, ο Γάλλος πέρασε δυο παίκτες και με εξαιρετικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Η Αθλέτικ πήρε μέτρα και έγινε απειλητική, αφού στο 25ο λεπτό ο Γκουρουθέτα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον Κουρτουά. Στο 30' άγγιξε την ισοφάριση, αλλά και πάλι ο Βέλγος με τρομερή επέμβαση νίκησε ξανά τον Γκουρουθέτα.

Η «Βασίλισσα» ανέβασε ρυθμό και στο 33' απείλησε. Ο Βινίσιους τσίμπησε τη μπάλα προ του Σιμόν, τον προσπέρασε, αλλά σημάδεψε την εξωτερική ρίζα του δοκαριού από πλάγια θέση! Ο Βραζιλιάνος έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 38', όταν νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Σιμόν. Ωστόσο, στο 43' ήρθε το γκολ! Ο Μπαπέ πήρε την κεφαλιά και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Καμαβινγκά που σκόραρε με νέα κεφαλιά σε κενό τέρμα. Όλα έγιναν πολύ εύκολα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γάλλο σταρ να βρίσκει δίχτυα στο 59' και να διαμορφώνει το 3-0!